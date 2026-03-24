Одна з наймасованіших атак: рф запустила по Україні майже тисячу дронів за добу

У вівторок, 24 березня, росія здійснила одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Після нічної хвилі атаки вдень у повітряний простір України залетіло ще понад 550 ударних БпЛА.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Враховуючи нічну атаку з 18:00 23 березня по 18:00 24 березня, для ударів по Україні росіяни застосували майже тисячу ударних безпілотників Shahed, «Гербера» та безпілотників інших типів.

Зокрема, в період з 9:00 по 18:00 24 квітня, за попередніми даними, противник застосував 556 ударних БпЛА.

Велика кількість безпілотників залітали з півночі – Чернігівської та Сумської областей.

Географія удару протягом денної пори була ширшою, ніж уночі: Полтавщина, Київщина, Миколаївщина, Вінниччина та західні регіони країни, від Хмельницького – до Львова. Зафіксовано 15 влучань.

Станом на 18:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 541 російський БпЛА.

