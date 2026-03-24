Штурм зірвано на підходах: прикордонники зупинили просування росіян на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники бригади «Форпост» зірвали спробу просування ворожої піхоти. Окупанти не змогли розпочати штурмові дії.
Про це повідомили в ДПСУ.
Російські війська намагалися висунутися до українських позицій малими групами, однак їх виявили ще на підступах.
Після цього по противнику відпрацювали екіпажі FPV-дронів та важких бомберів Vampire.
Попри спроби ворога протидіяти та збивати безпілотники стрілецькою зброєю, атака виявилася безрезультатною.
Просування противника було зірване, штурмові дії не розпочалися.