Штурм зірвано на підходах: прикордонники зупинили просування росіян на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники бригади «Форпост» зірвали спробу просування ворожої піхоти. Окупанти не змогли розпочати штурмові дії.

Про це повідомили в ДПСУ.

Російські війська намагалися висунутися до українських позицій малими групами, однак їх виявили ще на підступах.

Після цього по противнику відпрацювали екіпажі FPV-дронів та важких бомберів Vampire.

Попри спроби ворога протидіяти та збивати безпілотники стрілецькою зброєю, атака виявилася безрезультатною.

Просування противника було зірване, штурмові дії не розпочалися.





