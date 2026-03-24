Укрзалізниця посилює правила безпеки: як відбуватиметься евакуація під час повітряної тривоги

Під час подорожей поїздами Укрзалізниці після отримання сигналу від провідника про підвищену небезпеку пасажирам необхідно бути готовими до евакуації та очікувати подальших вказівок. У разі потреби в допомозі при виході з вагона про це слід повідомити провідника заздалегідь.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Після безпекової зупинки поїзда і сигналу на евакуацію передбачено такий порядок дій:

пасажири залишають вагон через найближчий вихід без створення тисняви;великі речі та валізи залишаються у вагонах;допомога надається тим, хто її потребує;перебування на коліях, зупинки чи стрибки не допускаються.

Після виходу з вагона пасажири мають швидко пройти до укриття або відійти на безпечну відстань. Також зазначається, що не слід скупчуватися поблизу поїзда, оскільки він може бути ціллю, а самі пасажири мають залишатися в полі зору провідника.

У разі вибухів поблизу передбачено положення лежачи обличчям вниз із відкритим ротом та прикритою головою. Подальші дії мають відбуватися відповідно до вказівок провідників або працівників вокзалу.

Повернення до вагона можливе лише після відповідного сигналу про завершення небезпеки. У разі необхідності перетину колій наголошується на уважності та контролі за рухом поїздів.

