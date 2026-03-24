Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:22
Просмотров: 62

На Харківщині чоловік підірвав гранату біля відділу поліції

У Берестині на Харківщині чоловік підірвав страйкбольну гранату поблизу відділу поліції. Правоохоронці встановили його особу та затримали.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Інцидент стався 22 березня близько 23:05 біля адміністративної будівлі підрозділу поліції.

Попередньо встановлено, що невідомий пересувався на скутері та, проїжджаючи повз адмінбудівлю, кинув у її бік страйкбольну гранату. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав, пошкоджень будівлі не зафіксовано.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів.

Чоловіка затримано в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

