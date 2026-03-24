На Харківщині чоловік підірвав гранату біля відділу поліції

У Берестині на Харківщині чоловік підірвав страйкбольну гранату поблизу відділу поліції. Правоохоронці встановили його особу та затримали.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Інцидент стався 22 березня близько 23:05 біля адміністративної будівлі підрозділу поліції.

Попередньо встановлено, що невідомий пересувався на скутері та, проїжджаючи повз адмінбудівлю, кинув у її бік страйкбольну гранату. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав, пошкоджень будівлі не зафіксовано.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів.

Чоловіка затримано в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

