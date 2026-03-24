McDonald’s відновить роботу в Миколаєві найближчими днями, – Кім

Заклад громадського харчування McDonald’s, який був зачинений у Миколаєві з 2022 року, найближчими днями відновить роботу. У місті вже триває підготовка до відкриття, яке очікується наприкінці березня.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише «Економічна правда».

За його Кіма, наразі у місті триває підготовка до відкриття ресторану. Очікується, що заклад запрацює у кінці березня.

Раніше Кім повідомляв, що мав розмову з керівництвом McDonald’s, під час якої його запевнили, що найближчим часом ресторан знову відкриють у Миколаєві.

У пресслужбі McDonald’s тоді повідомили, що мережа розглядає можливість відновлення роботи ресторану, однак потенційне рішення залежить від низки зовнішніх факторів, які можуть змінюватися. У компанії також зазначили, що про відкриття ресторанів повідомляють безпосередньо у день відкриття – на офіційному сайті та в соціальних мережах.

Нагадаємо, 6 березня McDonald’s відкрив перший ресторан в Ірпені на Київщині, який став 123-м закладом мережі в Україні. 19 березня мережа відкрила новий ресторан у Львові.

