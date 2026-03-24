На Харківщині за 15 хвилин розшукали зниклу чотирирічну дівчинку

24 березня в Чугуївському районі Харківської області зникла чотирирічна дівчинка – дитина пішла за матір’ю та заблукала. Поліцейські разом із місцевими жителями встановили її місцеперебування менш ніж за 15 хвилин.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Сьогодні до Чугуївського районного управління поліції звернулася жителька Новопокровської громади з повідомленням про зникнення доньки.

Жінка розповіла, що на кілька хвилин вийшла до магазину, а коли повернулася – дитини вдома вже не було. Старший син пояснив, що дівчинка пішла слідом за матір’ю, але дорогою заблукала. Родина намагалася знайти дитину самостійно, однак безрезультатно, після чого звернулася до поліції.

Менш ніж за 15 хвилин поліцейські Новопокровської громади встановили місцеперебування дитини.

«Її помітили небайдужі громадяни на гойдалках сусідньої вулиці та повідомили про це. Щодо дівчинки жодних протиправних дій не вчинено», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели з родиною профілактичну бесіду.

