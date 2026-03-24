24.03.2026 22:05
Жителька Харківщини постраждала, тікаючи від FPV-дрона на скутері
24 березня до Дергачівської центральної лікарні звернулася 34-річна жителька Козачої Лопані з травмами голови. За її словами, вона постраждала, намагаючись уникнути атаки FPV-дрона.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Інцидент стався у вівторок близько 16:00 на дорозі з Козачої Лопані у бік Цупівки.
Зі слів жінки, під час руху на скутері її намагався атакувати російський FPV-дрон. Вона здійснила маневр, з’їхала з проїжджої частини та впала.
Унаслідок падіння жінка дістала забої правого ока та легкий струс мозку.
Близько 18:20 вона звернулася до лікарні, де їй надали медичну допомогу.