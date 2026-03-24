24.03.2026 22:05
Просмотров: 65

Жителька Харківщини постраждала, тікаючи від FPV-дрона на скутері

24 березня до Дергачівської центральної лікарні звернулася 34-річна жителька Козачої Лопані з травмами голови. За її словами, вона постраждала, намагаючись уникнути атаки FPV-дрона.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Інцидент стався у вівторок близько 16:00 на дорозі з Козачої Лопані у бік Цупівки.

Зі слів жінки, під час руху на скутері її намагався атакувати російський FPV-дрон. Вона здійснила маневр, з’їхала з проїжджої частини та впала.

Унаслідок падіння жінка дістала забої правого ока та легкий струс мозку.

Близько 18:20 вона звернулася до лікарні, де їй надали медичну допомогу.

