Стало відомо про загибель стрільця десантно-штурмового батальйону з Харківщини
На війні з окупантами загинув старший стрілець десантно-штурмового батальйону, солдат Олександр Мущенко. Він поліг 29 листопада 2023 року на Запоріжжі.
Про це повідомили у Лозівській міській раді.
Олександр Мущенко народився 24 жовтня 1986 року в селищі Орілька. Навчався в Орільській школі та Лозівському ПТУ-36, після чого працював у супермаркеті «АТБ».
У вересні 2023 року Олександр Мущенко став на захист України. Проходив службу як старший стрілець десантно-штурмового батальйону військової частини А2582.
29 листопада 2023 року Олександр Мущенко загинув поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області.
У захисника залишилися мати, сестри, дружина та донька.