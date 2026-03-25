Стало відомо про загибель стрільця десантно-штурмового батальйону з Харківщини

На війні з окупантами загинув старший стрілець десантно-штурмового батальйону, солдат Олександр Мущенко. Він поліг 29 листопада 2023 року на Запоріжжі.

Про це повідомили у Лозівській міській раді.

Олександр Мущенко народився 24 жовтня 1986 року в селищі Орілька. Навчався в Орільській школі та Лозівському ПТУ-36, після чого працював у супермаркеті «АТБ».

У вересні 2023 року Олександр Мущенко став на захист України. Проходив службу як старший стрілець десантно-штурмового батальйону військової частини А2582.

29 листопада 2023 року Олександр Мущенко загинув поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області.

У захисника залишилися мати, сестри, дружина та донька.

