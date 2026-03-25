Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 49

Стало відомо про загибель стрільця десантно-штурмового батальйону з Харківщини

На війні з окупантами загинув старший стрілець десантно-штурмового батальйону, солдат Олександр Мущенко. Він поліг 29 листопада 2023 року на Запоріжжі.

Про це повідомили у Лозівській міській раді.

Олександр Мущенко народився 24 жовтня 1986 року в селищі Орілька. Навчався в Орільській школі та Лозівському ПТУ-36, після чого працював у супермаркеті «АТБ».

У вересні 2023 року Олександр Мущенко став на захист України. Проходив службу як старший стрілець десантно-штурмового батальйону військової частини А2582.

29 листопада 2023 року Олександр Мущенко загинув поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області.

У захисника залишилися мати, сестри, дружина та донька.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 