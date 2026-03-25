Харків та ще 20 населених пунктів області обстріляли окупанти протягом доби

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.

У місті Дергачі зазнала поранень 82-річна жінка; у селі Шипувате Великобурлуцької громади постраждав 60-річний чоловік; у селі Цупівка Дергачівської громади постраждала 34-річна жінка.

Ворог атакував БпЛА Слобідський і Основ’янський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️12 БпЛА типу «Герань-2»;▪️11 БпЛА типу «Молнія»;▪️6 fpv-дронів;▪️19 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у місті Харків пошкоджено двоповерховий житловий будинок;

▪️ у Богодухівському районі пошкоджено 2 адмінбудівлі, 5 приватних будинків (селище Золочів), навчальний заклад (село Одноробівка);

▪️ у Куп’янському районі пошкоджено магазин, приватний будинок (село Шипувате), багатоквартирний будинок (селище Шевченкове);

▪️ у Харківському районі пошкоджено 4 будинки, 4 господарчі споруди, цивільне підприємство (місто Дергачі), автомобіль (село Рогань), приватний будинок (село Козача Лопань), скутер (село Цупівка);

▪️ у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, літню кухню (село Кицівка), зерносховище, сільськогосподарську техніку (село Артемівка), залізничну інфраструктуру (село Скрипаї).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 262 людини.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 24 509 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.

▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ в районі Вовчанська та в напрямку Охрімівки.

▪️ На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував в напрямку Петропавлівки, Новоосинового, Новоплатонівки та Курилівки.

