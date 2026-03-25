Скільки БпЛА окупантів знешкодили Сили ППО цієї ночі

Цієї ночі над Україною було збито 121 повітряну ціль.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 25 березня (з 19:00 24 березня) противник атакував 147 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, понад 80 із них – «шахеди», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, станом на 8:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За даними військових, зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

