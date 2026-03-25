Психологічна смуга перешкод: як на Харківщині новобранців ДПСУ навчають діяти в умовах бою

Як в умовах реального бою важливо допомагати один одному, досвідчені інструктори нагадують бійцям постійно. Від рівня психологічної стійкості залежить, як швидко людина зможе прийняти рішення, яке збереже життя.

Діана, психологиня 4-го Харківського прикордонного загону

Обов’язково, що перше ми говоримо, це знецінення відчуття інших. Це найперше і найголовніше, тому що кожна людина реагує по-різному.

Попри вибухи, дим та галас, впевнено рухається смугою перешкод тридцятирічний Дмитро. Чоловік повернувся до війська після невеликої перерви.

Дмитро, військовослужбовець 4-го Харківського прикордонного загону

Скучив за побратимами. З ними веселіше.

З перших днів повномасштабного вторгнення Дмитро разом із побратимами захищав Україну на Південно-Слобожанському напрямку. Кермував автівкою медичної евакуації. З власного досвіду знає, наскільки такі навчання важливі.

Дмитро «Пуля», військовослужбовець 4-го Харківського прикордонного загону

Вона важлива і все збудовано правильно. Просто трошки розслабився. Тому зараз було незвично. А також, що пробігти її можна з нормальним темпом, головне – трошки тренування.

У Максима є досвід строкової служби. Після базового вишколу щодня тренується тут, на полігоні.

Максим «Грім», військовослужбовець 4-го Харківського прикордонного загону

Такого, що ‘це я хочу знати, це я не хочу знати’… такого нема. Треба знати все. І тактику, і медицину, і поводження зі зброєю, все. І з кожним днем воно все накладається більше і більше.

Психологічну смугу перешкод постійно змінюють та вдосконалюють. Усе, аби наблизити умови навчань до потреб фронту. Новобранців вчать фізичної витривалості та як турбуватися про свій ментальний стан.

«Одеса», інструктор 4-го Харківського прикордонного загону

Відпрацьовуємо дії в окопі, в бліндажах, в погребах. Також це відпрацьовуємо, повторююсь, наступ, оборонні дії, штурмові дії.

Незмінною складовою навчань залишається клятва прикордонника. Це – на знак пошани полеглих побратимів і тих, хто від початку війни нищить окупантів на фронті та виборює кожну хвилину миру та спокою для українців.





