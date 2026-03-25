Дев’ятеро людей постраждали внаслідок удару по Харкову: дані поліції

25 березня війська рф атакували Харків ударними безпілотниками. Влучання зафіксовано у Холодногірському та Новобаварському районах. Постраждали дев’ятеро людей.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За медичною допомогою вже звернулися дев’ятеро людей. Поранено трьох жінок віком 66, 70 та 84 років і двох чоловіків віком 58 та 71 років. У 15-річної дівчини, а також жінок віком 55 і 85 років та 48-річного чоловіка – гостра реакція на стрес. Усім надається медична допомога.

Пошкоджено багатоповерхові будинки, приватний будинок, загорілися припарковані поруч автомобілі.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

