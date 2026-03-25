На Харківщині викрили двох військових, які звільнилися завдяки фіктивній інвалідності дружин

У Харківській області викрили двох сержантів, які незаконно звільнилися з військової служби, використовуючи підроблені медичні довідки. Військові посилалися на необхідність догляду за дружинами з нібито встановленою інвалідністю – як з’ясувалося, фейковою.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Працівники ДБР у взаємодії з ДСР Нацполіції викрили двох військовослужбовців, які намагалися уникнути служби, використовуючи фіктивні медичні довідки. За даними слідства, двоє сержантів із різних військових частин подали рапорти на звільнення, посилаючись на необхідність догляду за дружинами.

Для цього вони надали підроблені документи, у яких зазначалося, що їхні дружини нібито мають другу групу інвалідності та потребують постійного догляду. На підставі цих довідок військовослужбовців звільнили зі служби.

Під час звільнення кожен із них також отримав близько 100 тис. грн грошового забезпечення. У межах розслідування фігуранти добровільно відшкодували державі незаконно отримані кошти.

Сержантам повідомлено про підозру у шахрайстві та ухиленні від військової служби (ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 409 КК України). Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

