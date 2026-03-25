Сегодня 15:20
Окупанти вдарили по лікарні на Харківщині: троє постраждалих
Сьогодні, 25 березня, російські військові здійснили обстріл Куп’янського району Харківської області. Під удар потрапила місцева лікарня, є постраждалі.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Росіяни завдали серії ударів по лікарні у селищі Шевченкове Куп’янського району, спричинивши часткові руйнації будівлі та пожежу площею 50 м кв.
Відомо про трьох постраждалих.
Під загрозою повторних ударів на місці працювали рятувальники, медики ДСНС та офіцер-рятувальник громади.