На Харківщині FPV-дрон атакував цивільне авто: загинув чоловік

У прикордонній громаді на Харківщині російські військові вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю. Унаслідок прямого влучання загинув 61-річний чоловік.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Атака сталася 25 березня на території Золочівської громади. Чоловік дістав травми, несумісні з життям.

Як уточнив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, влучання FPV-дрона в автомобіль «Нива» сталося близько 10:20 в селі Клинова Новоселівська. Загиблий – місцевий житель.

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.

