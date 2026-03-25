Сегодня 15:10
На Харківщині FPV-дрон атакував цивільне авто: загинув чоловік
У прикордонній громаді на Харківщині російські військові вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю. Унаслідок прямого влучання загинув 61-річний чоловік.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Атака сталася 25 березня на території Золочівської громади. Чоловік дістав травми, несумісні з життям.
Як уточнив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, влучання FPV-дрона в автомобіль «Нива» сталося близько 10:20 в селі Клинова Новоселівська. Загиблий – місцевий житель.
За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.