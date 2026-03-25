Український розвіддрон зафіксував полювання російського БпЛА на цивільне авто на Харківщині: відео
Сьогодні, 25 березня, український розвідувальний БпЛА, який стежить за оперативною ситуацією у прикордонній зоні, зафіксував чергову спробу окупантів уразити цивільну автівку, що рухалася автодорогою Дергачі – Козача Лопань на Харківщині.
Відео оприлюднив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Російський безпілотник вдарив по дорозі перед автівкою.
Про постраждалих не повідомляється.
Нагадаємо, сьогодні близько 10:20 в селі Клинова Новоселівська Золочівської громади російські військові вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю. Унаслідок прямого влучання загинув 61-річний чоловік.