Український розвіддрон зафіксував полювання російського БпЛА на цивільне авто на Харківщині: відео

Сьогодні, 25 березня, український розвідувальний БпЛА, який стежить за оперативною ситуацією у прикордонній зоні, зафіксував чергову спробу окупантів уразити цивільну автівку, що рухалася автодорогою Дергачі – Козача Лопань на Харківщині.

Відео оприлюднив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Російський безпілотник вдарив по дорозі перед автівкою.

Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, сьогодні близько 10:20 в селі Клинова Новоселівська Золочівської громади російські військові вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю. Унаслідок прямого влучання загинув 61-річний чоловік.

