У Харкові дітям нацгвардійців бригади «Скіф» передали понад 500 подарунків

У Харкові до Дня Національної гвардії України дітям військовослужбовців 5 Слобожанської бригади передали понад 500 подарунків. Їх підготували спільно з волонтерами та партнерами.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Ініціативу реалізували офіцери служби цивільно-військового співробітництва та центру співпраці з волонтерами бригади. До неї долучилися Всеукраїнське видавництво «Ранок» і одна з кондитерських фабрик міста.

Подарунки сформували для дітей військовослужбовців віком від 5 до 10 років. До наборів увійшли книжки, розвивальні ігри та солодощі.

Частину подарунків передали за кілька днів до свята, інші передають родинам військових протягом наступних днів. Зокрема, їх отримують діти військовослужбовців, які виконують завдання на Південно-Слобожанському напрямку, несуть службу на блокпостах або забезпечують правопорядок у Харкові.

