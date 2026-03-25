Українські військові завдали ударів по скупченню техніки окупантів на у Бєлгородській області

Підрозділ Lasar’s Group Національної гвардії України провів спецоперацію на території Бєлгородської області РФ. За їхніми даними, удари було завдано по скупченню техніки противника.

На початку березня українські військові виявили російську техніку, яку окупанти готували для подальших бойових дій. Вона була прихована в лісосмузі, однак аеророзвідка встановила місце її розташування за допомогою безпілотників.

Після цього розвідники передали координати екіпажам ударних дронів, які вирушили в район цілей.

За інформацією підрозділу, під час операції було уражено:

шість танків;дві одиниці важкої автомобільної техніки.

Частину техніки знищено. У підрозділі також припускають, що противник стягував техніку в Бєлгородській області для подальшого застосування на Харківському напрямку.

