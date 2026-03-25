Сегодня 16:11
Українські військові завдали ударів по скупченню техніки окупантів на у Бєлгородській області

Українські військові завдали ударів по скупченню техніки окупантів на у Бєлгородській області

Підрозділ Lasar’s Group Національної гвардії України провів спецоперацію на території Бєлгородської області РФ. За їхніми даними, удари було завдано по скупченню техніки противника.

Про це повідомили в підрозділі Lasar’s Group НГУ.

На початку березня українські військові виявили російську техніку, яку окупанти готували для подальших бойових дій. Вона була прихована в лісосмузі, однак аеророзвідка встановила місце її розташування за допомогою безпілотників.

Після цього розвідники передали координати екіпажам ударних дронів, які вирушили в район цілей.

За інформацією підрозділу, під час операції було уражено:

шість танків;дві одиниці важкої автомобільної техніки.

Частину техніки знищено. У підрозділі також припускають, що противник стягував техніку в Бєлгородській області для подальшого застосування на Харківському напрямку.

