Директор харківської лікарні переплатив за медобладнання понад 220 тисяч гривень

У Харкові колишньому директору лікарні повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем під час закупівлі медичного обладнання. Через укладені договори з завищеними цінами державі завдано понад 220 тисяч гривень збитків.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, влітку 2022 року директор медзакладу уклав з фізичною особою-підприємцем п’ять договорів щодо поставки медичного обладнання та матеріалів. Водночас ціни на товари за угодами значно перевищували середньозважені ринкові.

Частина комплектуючих до реанімаційних валіз оплачувалась окремо, хоча уже входила до їх складу. Таким чином замовник мав сплатити двічі за один і той самий товар. Надалі службовець підписав видаткові накладні, на підставі яких підприємцю перераховано повну суму коштів з держбюджету.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова експосадовцю повідомлено про підозру. Дії кваліфіковано як зловживання службовим становищем, що спричинило істотну шкоду (ч. 1 ст. 364 КК України).

