ЗСУ відбили три атаки окупантів у Харківській області

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 25 березня. Триває 1491 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби кількість російських атак становить 69.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти двічі атакували у бік населених пунктів Зибине та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі Піщаного.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

