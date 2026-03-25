Сегодня 16:57
ЗСУ відбили три атаки окупантів у Харківській області
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 25 березня. Триває 1491 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Від початку доби кількість російських атак становить 69.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти двічі атакували у бік населених пунктів Зибине та Охрімівка.
На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі Піщаного.
