Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:57
Просмотров: 25

ЗСУ відбили три атаки окупантів у Харківській області

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 25 березня. Триває 1491 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби кількість російських атак становить 69.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти двічі атакували у бік населених пунктів Зибине та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі Піщаного.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 