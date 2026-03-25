Понад десять пошкоджених будинків, сотні вибитих вікон: у Харкові ліквідовують наслідки атаки дронів

У Харкові тривають роботи з ліквідації наслідків атаки ворожих безпілотників. Пошкоджень зазнали житлові будинки, дитсадок, автомобілі та комунальна техніка.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

У Холодногірському районі працівники КП «Шляхрембуд» працюють у дворі багатоповерхівки, де стався вибух.

Внаслідок удару пошкоджено понад 10 житлових будинків, дитячий садок, припарковані автомобілі та комунальну техніку. Загалом вибито понад 200 вікон.

Комунальники закривають пошкоджені контури, прибирають бите скло, великогабаритне сміття та гілки дерев, а також впорядковують прибудинкову територію.

Роботи також тривають у приватному секторі Новобаварського району.

На місцях обстрілів працюють фахівці КП «Житлокомсервіс», які обстежують пошкодження та консультують мешканців щодо подання заяв на компенсацію за програмою «єВідновлення».

Агентство Телевидения Новости