Бізнес на мільйон щомісяця: на Харківщині судитимуть учасників наркоугруповання

У Харківській області до суду скерували обвинувальний акт щодо учасників наркоугруповання, які щомісяця отримували понад мільйон гривень прибутку. За даними слідства, збут психотропних речовин здійснювали через інтернет-канали у кількох містах України.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Учасники групи діяли за чітко розподіленими ролями: одні займалися постачанням заборонених речовин, інші – фасуванням та збутом. Реалізація відбувалася каналами Харкова, Дніпра, Полтави до міста Берестин із використанням інтернет-магазину.

Під час обшуків поліцейські за участю співробітників СБУ вилучили речові докази, які підтверджують причетність фігурантів до злочинної діяльності. Орієнтовна роздрібна вартість вилучених психотропних речовин за цінами «чорного ринку» становить понад 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2025 року правоохоронці викрили чотирьох учасників групи – жителів Берестинського району – та повідомили їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

