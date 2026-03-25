Депутат із Харківщини отримав семи років заочно за організацію вивезення людей до рф

Депутата Куп’янської районної ради Харківської області заочно засуджено до років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнали винним у співпраці з окупаційною владою та організації незаконного вивезення людей до росії.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що влітку 2022 року, під час окупації Куп’янська, депутат добровільно погодився працювати за правилами російської адміністрації. До повномасштабного вторгнення він займався пасажирськими перевезеннями, а під час захоплення регіону використав цей ресурс для реалізації злочинних намірів агресора.

За погодженням із представниками окупаційної влади депутат визначав маршрути через закритий пункт пропуску «Довжанський». Для незаконного переміщення українців він надав чотири автобуси та водіїв, фактично забезпечивши логістику для вивезення 214 людей до Краснодарського краю рф.

Більшість із вивезених – діти. Дії депутата стали частиною спланованої акції агресора, спрямованої на створення пропагандистського позитивної картинки: ворог намагався продемонструвати нібито «турботу» про українців.

Після звільнення міста Збройними Силами України чоловік втік до рф.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури його визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України) та сприянні шляхом надання засобів для незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

Після відбуття строку ув’язнення засудженому ще упродовж 10 років буде заборонено та займатися господарською діяльністю у сфері вантажних та пасажирських перевезень.

Оскільки депутат переховується від українського правосуддя на території рф, строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання. Допоки він ухиляється від покарання, строки давності зупиняються. Засуджений перебуває у розшуку.

