Попросив телефон подзвонити й зник: у Харкові чоловіку оголосили підозру у шахрайстві

У Харкові чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві після заволодіння чужим телефоном. Зловмисник отримав гаджет під приводом дзвінка та не повернув його власнику.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Подія відбулася в Слобідському районі у березні. Правопорушник під час спілкування попросив у малознайомого телефон під приводом необхідності зробити телефонний дзвінок.

«Отримавши гаджет, чоловік вже не збирався його повертати. Замість цього він розпорядився чужим майном на власний розсуд, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на суму понад 3600 гривень», – розповіли в поліції.

Дізнавачі відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 за процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури міста Харкова повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт, або обмеження волі.

