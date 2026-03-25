На Харківщині з протипіхотної сітки визволили собаку

У прифронтовому селищі Харківської області пес на ім’я Лютік заплутався у протипіхотній сітці. Визволити тварину змогли після звернення місцевих жителів до волонтерів.

Про це повідомили в ГО «Порятунок тварин Харків».

Собаку виявили жителі громади, які спочатку намагалися самостійно його визволити, однак через страх тварина не підпускала до себе. Після цього люди звернулися по допомогу до волонтерів організації «Порятунок тварин Харків».

Під час рятувальної операції пес намагався втекти, тому волонтери застосували снодійний препарат. Від протипіхотної сітки Лютіка звільняли за допомогою кусачок разом із місцевими жителями.

Через сильний стрес тварина не повністю заснула, кілька разів виривалася і знову заплутувалася в сітці. Зрештою собаку вдалося впіймати та доставити до клініки.

За даними волонтерів, пес не зазнав травм. Після кількох днів адаптації Лютік почав спокійніше реагувати на людей і дає себе гладити. Згодом йому планують підшукати родину.

Агентство Телевидения Новости