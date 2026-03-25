На автівки швидкої допомоги в прифронтових громадах Харківщини планують встановити РЕБ

На Харківщині не планують забороняти виїзд карет швидкої допомоги до прифронтових громад. Натомість влада працює над їх максимальним оснащенням системами радіоелектронної боротьби та іншими засобами захисту.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, питання повної заборони на виїзди «швидких» до прифронтових громад не розглядається, оскільки надання екстреної медичної допомоги є вимогою закону. Водночас особлива увага приділяється безпеці медиків і водіїв.

Синєгубов зазначив, що екіпажі швидкої вже забезпечені засобами індивідуального захисту, однак через прицільні атаки FPV-дронів, зокрема на оптоволокні, необхідно посилювати захист транспорту.

Він наголосив, що частина автомобілів уже обладнана системами РЕБ та іншими засобами, і робота в цьому напрямку триває спільно з військовими.

Окремо Синєгубов прокоментував ситуацію із залізничною інфраструктурою, яка зазнає атак. Конкретні заходи безпеки не розголошуються.

«Не скажу, як ми будемо захищати залізницю, все для того, щоб знову ж таки не інформувати ворога. Ми зараз будемо вживати всіх заходів, щоб убезпечити пасажирів і екіпажі потягів. Далі будемо вже дивитися на безпекову обстановку», – сказав Синєгубов.

Він додав, що залізниця забезпечує до 90% пасажирських перевезень, зокрема у прифронтових громадах, тому разом із військовими та «Укрзалізницею» напрацьовуються рішення для убезпечення маршрутів.

