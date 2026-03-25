У лікарні померла жінка, поранена під час ранкової атаки рф на Харків

У харківській лікарні померла поранена під час російського удару по Харкову 25 березня. Жінка зазнала важких травм, врятувати її не вдалося.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Жінка, яка сьогодні була важко поранена внаслідок ворожого удару по Харкову, померла в лікарні. Наші медики зробили все можливе, щоб врятувати її життя. Але, на жаль, травми виявилися надто тяжкими», – йдеться в повідомленні.

Як уточнили в Харківській обласній прокуратурі, 70-річна жінка дістала поранення внаслідок удару по Холодногірському району.

Нагадаємо, 25 березня, з 11:20 до 11:40, збройні сили рф завдали ударів по двох районах Харкова. Для атаки росіяни застосували ударні БпЛА типу «Герань-2».

У Холодногірському районі влучання зафіксовано поблизу багатоквартирного житлового будинку, внаслідок чого загорілися автомобілі. У Новобаварському районі атака прийшлася по приватному сектору. Постраждали дев’ятеро людей, зокрема 15-річна дівчина. Одна з поранених була госпіталізована у важкому стані.

