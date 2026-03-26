Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів Харківщини за добу: загинуло двоє людей

Протягом минулої доби окупанти завдавали ударів по Харкову населених пунктах Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Проти мирного населення ворог застосував керовані авіабомби та безпілотники різних типів, повідомляє ГУНП в Харківській області.

Вчора БпЛА війська рф атакували Харків. Влучання зафіксовані у Холодногірському та Новобаварському районах. За медичною допомогою звернулися дев’ятеро людей, з яких п’ятеро були поранені та четверо отримали гостру реакцію на стрес. Від отриманих травм у лікарні померла 70-річна жінка. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, загорілися припарковані поруч автомобілі.

Сьогодні вранці окупанти поцілили ударним безпілотником по Слобідському району. Через обстріл пошкоджено будівлю ресторану, автомобіль. Наразі відомо про двох постраждалих людей – чоловік зазнав поранення, жінка отримала гостру стресову реакцію.

Внаслідок влучання ворожого FPV-дрона в легковий автомобіль в селі Клинова Новоселівка загинув 61-річний місцевий житель.

Війська рф завдали удару БпЛА по території підприємства в селищі Золочів. Пошкоджено напівпричіп для перевезення молока та приміщення гаража. Також у селищі пошкоджено приміщення будинку культури.

Безпілотники рф поцілили по селищу Печеніги. Зафіксовано влучання у двоповерховий багатоквартирний будинок та город приватного домоволодіння. Пошкоджено скління вікон, цивільні автомобілі. Постраждали 70, 75, 76-річні жінки.

У селі Лозова Старосалтівської громади пошкоджено приватний будинок та склад із зерном.У місті Куп’янськ та селищі Ківшарівка зруйновані будинки. У селищі Великий Бурлук пошкоджено обладнання АЗС та будинки.

Внаслідок ворожого обстрілу селища Куп’янськ-Вузловий постраждали двоє цивільних людей.

У селищі Шевченкове Куп’янського району район від ударного дрона пошкоджено адміністративну будівлю лікарні. Постраждали троє людей.

