Позбавлений прав керування сів за кермо: у Харкові водію повідомили про підозру

Поліцією Харкова повідомлено чоловіку про підозру у систематичному невиконанні рішення суду.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. Містянин, будучи неодноразово позбавленим права керування транспортними засобами в судовому порядку, систематично ігнорував встановлену заборону.

Попри численні штрафи та тривалі строки позбавлення права керування, чоловік продовжував сідати за кермо.

Протягом 2023–2024 років правоохоронці неодноразово документували факти керування транспортними засобами особою, яка була позбавлена такого права, а також випадки відмови від проходження огляду на стан сп’яніння.

Слідчі Харківського РУП № 3 відкрили кримінальне провадження ч. 1 ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України.

32-річному чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

