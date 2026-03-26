67 літрів алкоголю без акцизних марок вилучили правоохоронці на Харківщині

На Харківщині поліцейські викрили незаконний продаж алкоголю в магазині Чугуївського району.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. Поліцейські офіцери громади відділу поліції № 2 Чугуївського РУП під час відпрацювання території міста Слобожанське виявили факт незаконного продажу алкогольних напоїв в одному з місцевих магазинів.

У ході перевірки поліцейські виявили та вилучили близько 67 літрів слабоалкогольних напоїв без акцизних марок.

Щодо порушника складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Усі зібрані матеріали правоохоронці скерували на розгляд до суду.

