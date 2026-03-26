Сегодня 15:03
У Харкові двоє чоловіків жорстоко побити та вигнали на вулицю знайомого: постраждалий помер

Двом жителям повідомили про підозру у смертельному побитті знайомого. Чоловік помер від отриманих травм після того, як його вигнали з квартири на вулицю.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними поліції, вранці 23 березня перехожа виявила на вулиці тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Експерти встановили, що причиною смерті стали множинні травми голови та масивна кровотеча.

Слідчі з’ясували, що напередодні ввечері троє чоловіків розпивали алкоголь за місцем проживання одного з них. Під час застілля між ними виник конфлікт, який переріс у бійку.

У результаті 45-річного чоловіка били руками та ногами по голові й тулубу. Після побиття його вигнали з квартири та залишили на вулиці у безпорадному стані. Від отриманих травм він помер.

Правоохоронці встановили причетних до злочину – ними виявилися 47-річний та 44-річний знайомі загиблого. Їх затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі за процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

