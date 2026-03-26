На Куп’янському напрямку окупанти атакували в районі Новоосинового

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 26 березня. Триває 1492 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби кількість російських штурмів на фронті становить 59.

На Південно-Слобожанському на цей час атак противника не зафіксовано.

На Куп’янському напрямку окупанти один раз намагалися поліпшити своє становище в районі населеного пункту Новоосинове.

