Сегодня 16:58
На Куп’янському напрямку окупанти атакували в районі Новоосинового
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 26 березня. Триває 1492 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Від початку доби кількість російських штурмів на фронті становить 59.
На Південно-Слобожанському на цей час атак противника не зафіксовано.
На Куп’янському напрямку окупанти один раз намагалися поліпшити своє становище в районі населеного пункту Новоосинове.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.