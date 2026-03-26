Під Харковом поблизу Жихора ремонтують дорогу: коли планують завершити

На трасі державного значення М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта поблизу Жихора розпочали роботи з відновлення дорожнього покриття. Ремонт виконують на найбільш пошкоджених ділянках дороги.

Про це повідомили в Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Наразі підрядна організація ремонтує покриття великими «картами» на відрізку від шляхопроводу Жихора до мосту через річку Уди, де зафіксовано найбільші руйнування. Далі у напрямку селища Високий планують провести ямковий ремонт, оскільки стан покриття там кращий.

До робіт залучили спеціалізовану техніку, що дозволяє охопити значну протяжність дороги. Завершити ремонт планують на початку квітня.

Контроль якості виконання робіт здійснюється на кожному етапі спеціалізованою дорожньою лабораторією. Крім того, підрядна організація використовує конструктивно більш стійкий асфальтобетон, що забезпечить підвищену надійність та довговічність дорожнього покриття – йдеться в повідомленні.

На шляхопроводі Жихора діє обмеження для транспорту масою понад 10 тонн. Водіїв просять враховувати це під час планування маршрутів та бути уважними в місцях проведення робіт.

