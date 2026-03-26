«Битва титанів» у Харкові: військові та ветерани НГУ змагалися у кросфіті

Учаснику змагань «Битва титанів» Володимиру з позивним «Борзий» найбільше подобаються вправи з гирями. До повномасштабного вторгнення військовий займався футболом та дзюдо. Два роки тому, після поранення, повернувся до занять спортом. Тричі на тиждень Володимир займається у спортзалі, бере участь у змаганнях та пишається своїми успіхами.

Володимир «Борзий», ветеран, учасник змагань «Битва титанів»

У нас кожний понеділок, середа і п’ятниця тренування, і ми тут збираємось, тренуємось. Як сказав тренер мій Міша Тарасенко, змагайся з самим собою. Мені дуже до вподоби, коли кожні змагання і твій результат краще, краще, краще. Ну ось так дуже круто.

Харків’янин Сергій на фронт пішов добровольцем на початку війни. У двадцять третьому році підірвався на міні у Кліщіївці, коли заводив побратимів на позиції. Спорт став для чоловіка не тільки частиною реабілітації.

Сергій «Парфон», ветеран, учасник змагань «Битва титанів»

Морально і фізично отримуєш задоволення в спілкуванні, ну і взагалі так от просто приїхати, показати себе з хлопцями, поспілкуватися. Вправа перша була 26 витискань від підлоги, три махи гирею і 2026 м на гребному тренажері. Багато спортивних заходів організовується, в тім числі в нас в Харкові. Сергій Кіяшко. Він такий являється двигуном всіх цих змагань.

За словами начальника фізпідготовки та спорту слобожанських «Скіфів» Сергія Кіяшка, кількість вправ на нинішніх змаганнях не випадкова. Йдеться про дату, коли відзначається День Національної гвардії України. Гвардійці підтримали челендж – і в спортивній залі, і на бойових позиціях.

Сергій Кіяшко, начальник фізпідготовки та спорту 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Найголовніше, це має бути 26, 3 і 2026. 26 можна віджимань зробити, три підтягування або присідання і 2000 м пробігти або стрибки на скакалці. Це займає приблизно, як ми бачимо, 20-25 хвилин часу військовослужбовця.

Юлія, військовослужбовиця 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Тут така підтримка, якої я не бачила взагалі ніде. Всі підтримують, всі заодне. Тут немає, хто виграє, хто програє. Ми тут всі одне ціле.

Свої дві тисячі метрів на тренажері відпрацьовує й адаптивний тренер Михайло. Та найперше пильнує, як атлети виконують вправи та займаються на тренажерах.

Михайло «Професор», ветеран, адаптивний тренер

Вони в першу чергу воїни. Вони готові йти до кінця. Вони готові боротися до кінця, їм завжди мало. Хтось слухняний, когось треба стримувати, хтось хоче зробити більше. Завжди хочуть випробувати себе, завжди хочуть розвиватися і насправді це круто. Якщо це безпечно, ми ніколи не зупиняємо.

Такі змагання слобожанські «Скіфи» проводять регулярно. Все – аби залучити якомога більше військовослужбовців та ветеранів до спорту.





Агентство Телевидения Новости