ЗСУ уразили ЗРК «Тор-М1» і склади росіян на окупованих територіях

У ніч на 26 березня Сили оборони України завдали ударів по об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Серед уражених цілей – зенітний ракетний комплекс «Тор-М1» та склади.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зокрема, ЗРК «Тор-М1» уражено в районі Айдару на ТОТ Луганщини. Також під удар потрапили склади боєприпасів у районах Македонівки та Бурякової Балки на тимчасово окупованій території Донецької області.

Українські військові завдали ударів по складах пально-мастильних матеріалів у районах Айдару та Райгородки на Луганщині. Крім того, уражено два склади матеріально-технічних засобів і місце розташування ремонтного підрозділу противника.

Також зафіксовано удари по районах зосередження живої сили ворога біля Кам’янки на ТОТ Луганської області та поблизу Луганського на тимчасово окупованій території Донеччини.

Інформація про масштаби втрат противника уточнюється.

