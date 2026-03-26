11 років тюрми: суд залишив без змін вирок фсбшнику, який наказував катувати цивільних у Балаклії

Харківський апеляційний суд залишив без змін вирок співробітнику фсб рф, якого засудили до 11 років ув’язнення за катування цивільних під час окупації Балаклії. Суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги захисту.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У Харкові прокурори довели законність вироку суду першої інстанції стосовно старшого оперуповноваженого відділу фсб рф по Балтійському флоту та військах Калінінградської області, який наказував катувати цивільне населення в окупованому місті Балаклія.

Доведено, що з квітня по червень 2022 року російський спецслужбіст особисто допитував затриманих, намагаючись отримати від них інформацію про коригувальників вогню ЗСУ по позиціях зс рф, а також проукраїнськи налаштованих громадян. За його розпорядженням російські військові зупинили на блокпосту автівку, в якій перебував місцевий мешканець.

Погрожуючи зброєю, вони відвезли його до катівні, облаштованої у будівлі захопленого відділу поліції. Під час допиту окупанти слідкували за реакцією співробітника фсб рф. Щойно він змінював тон або тембр голосу, підлеглі починали бити чоловіка руками і ногами по всьому тілу, не даючи йому навіть змоги відповісти.

Іншого потерпілого затримали, коли він ішов вулицею. Під час допиту за наказом російського спецслужбіста окупанти били його гумовою палицею та катували електричним струмом у спину і шию.

Обох чоловіків утримували без надання елементарної медичної допомоги, забороняли відвідувати вбиральню та майже не годували. У таких умовах один із них перебував у катівні протягом 10, а інший – 20 днів. Після цього російські загарбники їх відпустили.

Співробітника фсб рф заочно визнано винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів і звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України – в редакції 2022 року). Балаклійський районний суд Харківської області призначив йому покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Захисник подав апеляційну скаргу, у якій вимагав повне скасування вироку та винесення виправдувального рішення.

25 березня 2026 року Харківський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та відмовив захисту у задоволенні апеляційної скарги. Вирок суду першої інстанції залишено без змін.

Оскільки засуджений переховується від українського правосуддя на території рф, строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання. Допоки він ухиляється від покарання, строки давності зупиняються.

