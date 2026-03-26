У Харкові попрощалися з поліцейським Юрієм Тарасенком, який загинув у Куп’янську

Поліцейський Юрій Тарасенко загинув під час бойових дій у Куп’янську. Сьогодні у Харкові попрощалися з правоохоронцем.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Юрій Тарасенко став на захист України у 2015 році, служив у полку поліції особливого призначення ГУНП у Харківській області. Під час переміщення між позиціями 14 березня він потрапив під масований обстріл із застосуванням FPV-дронів та артилерії. Його тіло евакуювали з поля бою 23 березня.

На церемонію прощання прийшли рідні, друзі, побратими, колеги та керівництво поліції.

У загиблого залишилися дружина, семирічна донька та батьки.

