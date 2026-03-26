Сегодня 20:53
Бухгалтер, кухар, фармацевт: кого ще шукають роботодавці Харківщини

Бухгалтер, кухар, фармацевт: кого ще шукають роботодавці Харківщини

Станом на 26 березня в Харківській області доступні 3052 вакансій. Серед найвищих зарплат – 55 тисяч гривень для начальника фінансового відділу та понад 50 тисяч гривень для бухгалтера.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Начальник фінансового відділу – 55 000 грн.Бухгалтер – 51 300 грн.Інженер з керування й обслуговування систем – 50 000 грн.Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів – 40 000 грн.Лікар-терапевт – 39 990 грн.Оцінювач-експерт – 30 000 грн.Економіст з планування – 28 000 грн.Кухар – 24 230 грн.Водій навантажувача – 24 000 грн.Фармацевт клінічний – 23 000 грн.

З питань зайнятості можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 