Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:47
Просмотров: 69

На Харківщині знищено пожежний підрозділ, атаки на ДСНС були й на Сумщині та Херсонщині

За добу російські війська атакували пожежно-рятувальні підрозділи у Харківській, Херсонській та Сумській областях. Попри руйнування, рятувальники не постраждали.

Про це повідомили в ДСНС України.

На Харківщині у Студенку керована авіабомба знищила підрозділ місцевої пожежної охорони. На Херсонщині під час масованого обстрілу снаряд влучив у будівлю пожежної частини.

На Сумщині російські безпілотники двічі атакували пожежне депо в одному з прикордонних населених пунктів Шосткинського району.

Унаслідок атак зруйновані будівлі, вибиті вікна, пошкоджені стіни та знищена пожежна техніка. Рятувальники перебували в укритті та не постраждали.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 