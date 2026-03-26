На Харківщині знищено пожежний підрозділ, атаки на ДСНС були й на Сумщині та Херсонщині

За добу російські війська атакували пожежно-рятувальні підрозділи у Харківській, Херсонській та Сумській областях. Попри руйнування, рятувальники не постраждали.

Про це повідомили в ДСНС України.

На Харківщині у Студенку керована авіабомба знищила підрозділ місцевої пожежної охорони. На Херсонщині під час масованого обстрілу снаряд влучив у будівлю пожежної частини.

На Сумщині російські безпілотники двічі атакували пожежне депо в одному з прикордонних населених пунктів Шосткинського району.

Унаслідок атак зруйновані будівлі, вибиті вікна, пошкоджені стіни та знищена пожежна техніка. Рятувальники перебували в укритті та не постраждали.

Агентство Телевидения Новости