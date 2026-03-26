FPV-дрони прикордонників знищили техніку та багі підрозділу «Ахмат»

Бійці підрозділу РУБпАК «Стрікс» уразили техніку противника на своїй ділянці відповідальності. Зокрема, знищено транспорт і багі підрозділу «Ахмат».

Про це повідомили в ДПСУ.

Завдяки роботі аеророзвідки цілі оперативно виявляли, після чого оператори FPV-дронів завдавали ударів.

У результаті уражено 15 одиниць автомобільної техніки.

Також знищено багі підрозділу «Ахмат», які противник нещодавно отримав і використовував.





