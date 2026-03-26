Сегодня 21:24
Посеред дня у Харкові пограбували чоловіка: нападників затримали

Посеред дня у Харкові пограбували чоловіка: нападників затримали

У Харкові поліцейські затримали чоловіка та жінку, які посеред вулиці пограбували перехожого. Зловмисники застосували фізичну силу та відібрали особисті речі.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Повідомлення про злочин надійшло 24 березня. Біля кафе у Холодногірському районі невідомі напали на чоловіка та забрали у нього мобільний телефон і навушники.

Правоохоронці встановили причетних до злочину – ними виявилися 38-річний харків’янин і 42-річна жителька Полтави. Їх затримали у порядку ст. 208 КПК України.

У підозрюваних вилучили речі потерпілого. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 КК України – грабіж. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

