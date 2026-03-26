Сегодня 21:08
Після евакуації жителька Харківщини з сином повернулася під обстріли: родину вивезли вдруге

На Харківщині поліцейські разом із підрозділом «Білі янголи» вдруге евакуювали матір із 16-річним сином із прифронтової території Куп’янського району. Після першої евакуації родина повернулася до небезпечного населеного пункту, оминаючи блокпости.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

25 березня працівники ВП №1 Куп’янського районного відділу поліції разом з евакуаційним підрозділом провели евакуацію цивільних із села Грачівка Вільхуватської громади. Було вивезено 32-річну жінку та її сина.

«Правоохоронці встановили, що родина самовільно повернулася до населеного пункту попри небезпеку, оминаючи блокпости», – розповіли в поліції.

Після евакуації на жінку склали адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП – невиконання батьківських обов’язків.

