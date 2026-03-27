Сегодня 10:50
Чи запровадять в Україні розсилку повісток через застосунок «Дія»

У Міністерстві цифрової трансформації України спростували інформацію, поширену в телеграм-каналах, щодо нібито планів надсилання повісток через застосунок «Дія».

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Раніше у мережі з’явилися повідомлення з посиланням нібито на народну депутатку Юлію Яцик про те, що такий функціонал може стати частиною реформи територіальних центрів комплектування та посилення мобілізації.

У Мінцифри заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

«Повісток у Дії не буде. Команда Мінцифри не працює над цим і не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому», — наголосили у відомстві.

