Міноборони України та Саудівської Аравії підписали документ про оборонне співробітництво

Міністерства оборони України та Саудівської Аравії уклали важливу домовленість про оборонне співробітництво.

Про це повідомляє офіційний Telegram президента України Володимира Зеленського.

«Маємо важливу домовленість між міністерствами оборони України та Саудівської Аравії про оборонне співробітництво. Перед початком нашої зустрічі зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом був підписаний відповідний документ. Він закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій і посилює міжнародну роль України як безпекового донора», – йдеться у повідомленні.

Які саме пункти у документі – не розголошується.

За словами Зеленського, документ відкриває шлях до контрактів, технологічної співпраці та інвестицій, а Україна готова ділитися своїм досвідом.

