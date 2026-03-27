За тиждень у Харкові через знеструмлення в ліфтах застрягло 148 людей

Фахівці КСП «Харківміськліфт» за тиждень опрацювали 1,3 тис. заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж.

Про це повідомляє міськрада.

За цей період працівники Харківміськліфт відреагували на 148 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які здебільшого виникали через аварійні відключення світла.

Також фахівці відновили роботу 14 ліфтів та п‘яти систем диспетчеризації. Зокрема, ремонти проводилися в житлових будинках на вул. Єдності, вул. Майка Йогансена, пр. Аерокосмічному, Салтівському шосе та інших.

Загалом у будинках комунальної форми власності зараз працює понад 6,6 тис. ліфтів, на ремонт зупинено 23 підйомники.

Агентство Телевидения Новости