У Харкові судитимуть ексчиновницю Куп’янської міськради: працювала на окупантів

Ексчиновниця Куп’янської міськради обвинувачується у колабораціонізмі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що у червні 2022 року начальниця одного з відділів Управління фінансів Куп’янської міської ради почала працювати на окупаційну адміністрацію.

Посадовиця добровільно обійняла посаду «и. о. начальника отдела (главный бухгалтер) отдела бухгалтерского учета» у незаконно створеній «ВГА Харьковской области».

Вона організовувала роботу вказаного незаконного структурного підрозділу, керувала підлеглими працівниками та отримувала російські рублі, з яких виплачувала заробітні плати.

За даними прокуратури, колаборантка складала та підписувала облікову бухгалтерську документацію щодо руху грошових коштів, готувала документи фінансового характеру відповідно до російських форм та зразків.

Перед звільненням міста Збройними Силами України жінка втекла до рф. З української посади її було звільнено.

Прокурор Куп’янської окружної прокуратури Харківської області затвердив та направив до суду стосовно колишньої чиновниці обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Її оголошено у розшук.

Справу розгляне Основ’янський районний суд Харкова.

