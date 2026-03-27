Військові зі зброєю застрелили двох мешканців Харківщини

Подвійне вбивство на Чугуївщині: поліцейські повідомили про підозру зловмисникам.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Тіла двох чоловіків з ознаками насильницької смерті виявили правоохоронці на території домоволодіння в одному із сіл Чугуївського району. До злочину виявилися причетними двоє чоловіків, які переховувалися в іншій області. Нині їх затримано.

Попередньо встановлено, що 29 січня 2026 року в селі Гусина Поляна двоє чоловіків, які самовільно залишили військову частину зі зброєю, знаходилися у будинку разом із 41-річним господарем та 26-річним місцевим мешканцем. Під час спільного вживання алкоголю між присутніми виник конфлікт.

Надалі зловмисники вирішили вбити обох чоловіків. 38-річний підозрюваний здійснив кілька пострілів з автомата Калашникова у 26-річного потерпілого, який загинув на місці. Після цього фігурант зайшов до іншої кімнати та вистрілив у голову 41-річному господарю будинку. Від отриманого поранення чоловік також помер.

З метою приховання злочину зловмисники загорнули тіла загиблих у полімерні матеріали та ковдри, після чого перенесли їх до нежитлового приміщення на території домоволодіння та залишили місце події.

Викриттю фігурантів передувала кропітка робота правоохоронців Житомирської області. 8 березня поліцейські розшукали та затримали чоловіків у місті Коростень, де ті переховувалися. Під час обшуків вилучено автомат, штурмову гвинтівку та набої.

Оперативники встановили можливу причетність затриманих до вчинення злочину на Харківщині та передали інформацію колегам. Надалі слідчі провели комплекс заходів, у ході яких виявили тіла загиблих.

26 березня слідчі відділу поліції № 2 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області повідомили двом чоловікам про підозру за ч. 2 ст. 115 КК України.Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Агентство Телевидения Новости