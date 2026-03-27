ЗСУ уразили радіолокаційний комплекс, пункти управління та склади противника

Уражено радіолокаційний комплекс «Валдай», пункти управління та склади противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«У ніч на 27 березня Сили оборони України уразили російський радіолокаційний комплекс «Валдай» у районі Гвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим. Цікавим є те, що комплекс має виявляти та протидіяти малорозмірним БПЛА», – йдеться у повідомленні.

Також, у Євпаторії на ТОТ АР Крим, уражено наземну станцію управління БпЛА «Форпост».

За даними військових, українські воїни били по командному пункту противника в районі Ольгинки на тимчасово окупованій території Донецької області.

Уражено і склад боєприпасів противника в районі Мангуша на ТОТ Донецької області.

Окрім цього, українські сили уразили склади матеріально-технічних засобів противника у районах Рибинського (ТОТ Донецької області) та Новоселівки (ТОТ Запорізької області).

Також завдано ураження району зосередження живої сили противника в районі Дорожнього на тимчасово окупованій території Донецької області.

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

Агентство Телевидения Новости