Катував і змушував незнайомця на колінах просити вибачення у собаки: засуджено мешканця Харківщини
Вісім років проведе за ґратами мешканець Харківщини, який катував незнайомця.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Бив узутими ногами, погрожував ножем, ставив на коліна та змушував вибачатися перед псом — саме так 18-річний юнак із Лозової знущався над співмешканцем свого товариша.
Прокурори довели, що у грудні 2025 року він прийшов у гості до свого знайомого. Поки вони на кухні розпивали алкогольні напої, 21-річний сусід по квартирі спав у іншій кімнаті.
Під час застілля знайомий розповів гостю, що співмешканець нібито намагається вижити його з оселі і ображає свого собаку. Почувши це, юнак, вирішив застосувати силу, щоб «провчити» хлопця та «вибити» з нього зізнання.
Він без жодних пояснень почав бити сплячого руками в голову і тулуб, а коли той прокинувся та підвівся з ліжка — продовжив наносити удари уже взутими ногами. Нападник чинив психологічний тиск і забороняв хлопцю захищати обличчя руками.
Коли потерпілий упав на підлогу, юнак почав стрибати на ньому. Погрожуючи новими ударами, зловмисник змусив його стати на коліна і просити пробачення у пса. Кожного разу, коли нападнику не подобалося вибачення, він продовжував побиття і наказував починати спочатку.
Після цього юнак увімкнув на телефоні музику, заявивши, що битиме потерпілого, доки не закінчиться пісня, і наніс йому близько 15 ударів взутою ногою у тулуб. Далі нападник приставив один ніж хлопцю до горла, а іншим — порізав йому руку, вимагаючи гроші.
Отримавши готівку, зловмисник не зупинився. Він наказав потерпілому вийти на вулицю та віддати ключі від квартири. Далі змусив його на камеру зізнатися в «образах» собаки. Цим відео нападник шантажував хлопця, аби той не звертався до поліції.
У січні 2026 року правоохоронці затримали юнака у порядку ст. 208 КПК України. Він перебував під вартою.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області його визнано винним у катуванні (ч. 1 ст. 127 КК України) та розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).
Лозівський міськрайонний суд Харківської області призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.