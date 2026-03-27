Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:43
Просмотров: 72

У Харкові відновлюють будинок на вулиці Леся Сердюка: утеплюють фасад та фарбують

У Харкові відновлюють будинок на вулиці Леся Сердюка: утеплюють фасад та фарбують

На вул. Леся Сердюка триває відновлення багатоквартирного житлового будинку, який зазнав руйнувань внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Дев’ятиповерхівку пошкодили суттєво: було зруйновано опорні конструкції, балконні перекриття, покрівлю та фасад, вибито скління віконних отворів і пошкоджено віконні рами.

Як розказали в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, там фахівці вже відбудували зовнішні та внутрішні стіни. У більшості квартир облаштовано нові огородження балконів. Також виконано утеплення техповерху та капітально відремонтовано понад 1,8 тис. кв. м покрівлі.

Зараз у будинку тривають роботи з утеплення та фарбування фасаду загальною площею понад 7 тис. кв. м, а також відновлення інженерних мереж. Продовжується заміна пошкодженого скління.

У планах – ремонт вхідних груп з заміною дверей, встановлення пандусів і благоустрій прибудинкової території.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 