У Харкові відновлюють будинок на вулиці Леся Сердюка: утеплюють фасад та фарбують

На вул. Леся Сердюка триває відновлення багатоквартирного житлового будинку, який зазнав руйнувань внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Дев’ятиповерхівку пошкодили суттєво: було зруйновано опорні конструкції, балконні перекриття, покрівлю та фасад, вибито скління віконних отворів і пошкоджено віконні рами.

Як розказали в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, там фахівці вже відбудували зовнішні та внутрішні стіни. У більшості квартир облаштовано нові огородження балконів. Також виконано утеплення техповерху та капітально відремонтовано понад 1,8 тис. кв. м покрівлі.

Зараз у будинку тривають роботи з утеплення та фарбування фасаду загальною площею понад 7 тис. кв. м, а також відновлення інженерних мереж. Продовжується заміна пошкодженого скління.

У планах – ремонт вхідних груп з заміною дверей, встановлення пандусів і благоустрій прибудинкової території.

